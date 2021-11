Zapora na granicy z Białorusią. Szef MSWiA przekazał najnowsze informacje

We wtorek prezydent prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę na mocy której na granicy Polski z Białorusią powstanie zapora. Szacowany koszt budowy planowanej bariery to 1 mld 615 mln zł, z czego 1 mld 500 mln zł to koszt budowy fizycznej bariery, a 115 mln zł urządzeń technicznych.

Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji przekazał podczas konferencji prasowej, że „zapora, którą chcemy postawić na naszej granicy z Białorusią jest symbolem determinacji państwa polskiego w ograniczaniu masowej, nielegalnej migracji na teren naszego kraju”.

– Mamy do czynienia z elementem wojny hybrydowej. To reżim białoruski z powodów politycznych, żeby zdestabilizować sytuację w Polsce i Unii Europejskiej, zdecydował się na wytworzenie sztucznego ruchu migracyjnego na teren naszego kraju. (…) Nasze państwo nie pozwoli na to, aby przez Polskę wiódł jakikolwiek nielegalny szlak migracyjny do Europy. Nie ma i nie będzie na to naszej zgody – powiedział minister.