Zapora na granicy z Białorusią. Robert Winnicki: Konfederacja będzie głosować za

Inwestycja będzie celem publicznym. Projekt zakłada m.in., że nie będą do niej stosowane przepisy odrębne, w tym prawa budowlanego, prawa wodnego czy prawa ochrony środowiska. Do zamówień związanych z budową bariery nie będzie też stosowane Prawo zamówień publicznych, a kontrolę zamówień sprawować będzie Centralne Biuro Antykorupcyjne. Szacowany koszt budowy planowanej bariery to 1 mld 615 mln zł, z czego 1 mld 500 mln zł to koszt budowy fizycznej bariery, a 115 mln zł urządzeń technicznych.

Przeciwne budowie zapory są Lewica oraz Koalicja Obywatelska.

Poseł Konfederacji, Robert Winnicki, pytany przez polskatimes.pl o to, jak ugrupowanie będzie głosować w sprawie zapory na granicy Polski z Białorusią powiedział, że „Konfederacja będzie głosować za”. – Jako pierwsi w ogóle mówiliśmy o tym, żeby powstał mur na granicy polsko-białoruskiej. Jest to jedyna opcja, żeby ta zapora zabezpieczała naszą granicę, oczywiście przy odpowiedniej infrastrukturze – tzn. przy odpowiednich środkach technologicznych, w tym noktowizyjnych, kamerach i odpowiednim obsadzeniu Strażą Graniczną. Tam, gdzie kończy się białoruski las, bardzo często zaczyna się polskie pole i to jest granica nie do upilnowania przy takim naporze imigrantów. Oczywiście, mamy pewne wątpliwości co do tego, jak ona zostanie wykonana, ponieważ nisko oceniamy fachowość rządu – mówił.