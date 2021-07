Zapomnij o tych atrakcjach turystycznych. Choć wyglądają niewinnie, stoi za nimi krzywda. 10 nieetycznych rozrywek

Nieetyczne atrakcje turystyczne

Egzotyczne kierunki kuszą nas nie mniej egzotycznymi atrakcjami, takimi jak jazda na słoniach, pływanie z delfinami czy zdjęcie z dzikim kotem. Do tego z łatwością możemy wybrać się na pokaz tresowanych małpek lub obserwować malującego obraz na płótnie słonia. Wszystko to, choć brzmi niewinnie, kryje w sobie mroczne oblicze.

Co stoi za kulisami pozornie nieszkodliwych atrakcji? Przede wszystkim dochodzi do licznych nadużyć w zakresie opieki nad zwierzętami. Młode odbiera się matkom na bardzo wczesnym etapie życia, a następnie bije, krzywdzi i niewoli tak, by wykształcić w nich posłuszeństwo. Dopiero gdy dojdzie do złamania ducha w zwierzęciu, można rozpocząć etap tresury. Zwierzęta są zmuszane do wożenia turystów na grzbiecie, do występów, sztuczek lub pozostawania biernymi, by odwiedzający mogli sobie z nimi zrobić pamiątkowe "selfie".