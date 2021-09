200 tysięcy rosyjskich żołnierzy, z czego niemal 13 tys. będzie ćwiczyć na terenie Białorusi, a wspomagać ich będzie 30 samolotów bojowych i śmigłowców oraz 140 czołgów i 110 jednostek

10 września ruszają na terytorium Rosji i Białorusi ćwiczenia Zapad 2021. Ich celem, jak zakładają organizatorzy, będzie odpowiedź na agresywną postawę państw NATO, które sąsiadują z Rosją i Białorusią, a które chcą doprowadzić do destabilizacji w regionie, wymusić zmianę władzy i oderwać części terytorium (planerzy mieli na myśli Białoruś-red). Oddziały Państwa Związkowego Republi-ki Polesia i Federacji Centralne ( czyli Rosji i Białorusi) staną naprzeciwko sojuszowi Wilii, Pomorza i Republiki Polarnej oraz organizacjom terrorystycznym. Nietrudno się domyśleć, jakie kraje się pod ta nazwą kryją.

Ćwiczenia Zapad 2021 potrwają do 16 września i odbywają się m.in. na „ gorącej” zachodniej granicy Białorusi, gdzie Unia oskarża Mińsk o wykorzystywanie migrantów do wywarcia presji na Brukselę. Polska, Łotwa i Litwa zamknęły swoje wschodnie granice po tym, jak tysiące osób z Ira-ku, Afganistanu, Konga, Kamerunu i innych krajów za zgodą i z pomocą Łukaszenki starają się przedostać do krajów unijnych.