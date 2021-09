Zapad 2021: 10 rzeczy, które warto wiedzieć o manewrach wojskowych Rosji i Białorusi

Te ćwiczenia mają miejsce na terenach głównych rosyjskich okręgów wojskowych, a ich nazwy biorą się od ewentualnych teatrów działań wojennych – są to: Kawkaz, Zapad, Wostok i Centr. Co roku odbywa się jedno takie ćwiczenie powtarzane co cztery lata. Ostatnio ćwiczenia Zapad miały miejsce w 2009, 2013 i 2017 roku – pora na ćwiczenia Zapad-2021 jest więc terminem regularnym, ale ponieważ towarzyszą im szczególne okoliczności na wschodniej granicy UE – kryzys migracyjny organizowany przez Białoruś – budzą u nas spore obawy. Stąd warto znać nieco więcej szczegółów.