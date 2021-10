Zaostrzenie kar dla sprawców wykroczeń drogowych. Wiceminister: „Chcemy wyeliminować piratów i pijanych za kółkiem”

Projekt zakłada m.in. podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 do 30 tys. zł oraz zwiększenie wysokości grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym - do 3,5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń - do 4,5 tys. zł. Zgodnie z propozycją ofiary wprowadzona zostanie renta, która będzie wypłacana osobom najbliższym ofiary wypadku drogowego przez sprawcę umyślnego przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym.

Wiceminister infrastruktury, Rafał Weber, pytany przez polskatimes.pl o to, dlaczego tak późno zdecydowano się na zaostrzenie kar dla przestępców drogowych, odpowiedział, że „wdrożono już wszystkie inne instrumenty, które stworzyliśmy, aby na polskich drogach było bezpieczniej”.

– Prowadzimy na niespotykaną dotąd skalę inwestycje drogowe i to zarówno polegające na budowie dróg szybkiego ruchu, które w głównej mierze przejmują ruch tranzytowy, jak i na budowie chodników, ciągów pieszo-rowerowych. Wydajemy gigantyczne środki finansowe na wsparcie inwestycji prowadzonych przez samorządowych zarządców dróg: gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Działania inwestycyjne są więc realizowane na niespotykaną w przeszłości skalę. Skupiamy też bardzo dużą uwagę na działaniach edukacyjnych, prewencyjnych, na zwiększaniu świadomości społeczeństwa korzystającego z infrastruktury drogowej. Mówimy o ich prawach i obowiązkach, chociażby w ramach kampanii „Czy to Cię tłumaczy?” – mówił.