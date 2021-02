Zaostrza się konflikt w Porozumieniu. Ośmiu członków wyrzuconych z partii

Nie gaśnie spór w szeregach Porozumienia, o to kto obecnie stoi na czele ugrupowania. Osoby związane z wicepremierem i „oficjalnym” szefem Porozumienia Jarosławem Gowinem, oraz ci, skupieni wokół przewodniczącego Konwencji Krajowej Porozumienia Adama Bielana, co chwilę organizują „sądy koleżeńskie”, wzajemnie przerzucając się oskarżeniami dotyczącymi działania na niekorzyść partii i całego obozu władzy.

Dzień wcześniej Adam Bielan przekonywał w rozmowie z PAP, że Jarosław Gowin „nie ma żadnych uprawnień do zwoływania ciał statutowych, tym bardziej nie ma uprawnień do wyrzucania kogokolwiek”. - Apeluję do byłego prezesa Jarosław Gowina, żeby się uspokoił, bo najwyraźniej wpadł w jakąś furię i wycina ludzi na oślep. Nie ma takich uprawnień, szkodzi naszej partii - powiedział europoseł.

Z kolei w piątek, po zakończeniu obrad „prawdziwego Porozumienia” – jak określiła to rzeczniczka partii popierająca Gowina, zdymisjonowana za to przez sąd koleżeński złożony ze zwolenników Bielana – partia wydała oświadczenie w sprawie projektu tzw. ustawy o podatku od mediów i reklamy. Jak napisano „Porozumienie Jarosława Gowina nie widzi możliwości poparcia projektu ustawy w zaproponowanym kształcie”.

Słowa Adama Bielana skomentował w czwartek wiceszef Porozumienia Robert Anacki. - Tak zupełnie poważnie, koleżankom i kolegom koalicjantom chcę zaznaczyć, że Adam Bielan to polityk skończony i prze do rozbicia koalicji Zjednoczonej Prawicy, wyborów, bo sam zasiada w ławach Parlamentu Europejskiego do 2024 - tylko to mu zostało - stwierdził polityk w mediach społecznościowych. - Gdy PiS przegra jego pozycja rośnie i jest „legenda” dla tego co robi! - dodał.

Bielan oskarża Gowina o romansowanie z opozycją

Inaczej sprawę widzi Adam Bielan, który twierdzi, że to Jarosław Gowin i jego świta dążą do rozbicia Zjednoczonej Prawicy.

Kilka dni temu Bielan mówił w telewizji wPolsce.pl o „planie Jarosława Gowina” na wyjście z koalicji Zjednoczonej Prawicy. Rzekomo Gowin chciał to zrobić w kwietniu ubiegłego roku, gdy sprzeciwił się organizacji wyborów prezydenckich w majowym terminie. – Jarosław Gowin rozmawiał praktycznie ze wszystkimi liderami opozycji i wiemy już dzisiaj, że chciał zmontować alternatywną do Zjednoczonej Prawicy koalicję. Nie miał jednak wystarczającej liczby szabel. Gowinowi nie wystarczyłoby, wbrew opiniom niektórych, pięciu czy sześciu posłów, ale potrzebował tych szabel aż 16 – przekonuje Bielan.