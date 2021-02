Zaostrza się konflikt w Porozumieniu. Gowin zawiesił udział w Radzie Koalicji ZP

Nie ma zgody co do tego, kto obecnie sprawuje władzę w Porozumieniu. Zwolennicy Jarosława Gowina przekonują, że jest on legalnie wybranym prezesem partii. Z kolei jego przeciwnicy, skupieni woków Adma Bielana, twierdzą, że mandat Jarosława Gowina jako szefa partii już dano wygasł.

Sądy koleżeńskie Porozumienia

Krajowy Sąd Koleżeński Porozumienia przesłał w poniedziałek PAP oświadczanie, z którego wynika, że Jarosław Gowin nie może już „uważać się za prezesa” tego ugrupowania. W piśmie poinformowano, że do czasu wyboru nowych władz tę funkcję ma pełnić Przewodniczący Konwencji Krajowej Adam Bielan, który wcześniej został wyrzucony z partii (on sam twierdzi, że usunięcie go z szeregów Porozumienia było bezprawne).

Kongres wydając swoją decyzje powołał się na &17 ust. 2 statutu stanowiącego, że kadencje organów liczą się od dnia wyborów i kończą z chwilą wyboru nowych władz.