Zamrożenie polskiej składki do UE? Rzecznik rządu Piotr Müller: To prywatna opinia Zbigniewa Ziobry

– Odpowiedzią na unijny szantaż powinno być polskie weto we wszystkich sprawach, które wymagają w UE jednomyślności. Polska powinna też zrewidować swoje zaangażowanie w politykę klimatyczno-energetyczną UE, której konsekwencją są drastyczne podwyżki cen energii – powiedział w wywiadzie dla "Financial Times", który ukazał się z w niedzielę, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jak dodatkowo zasugerował - Polska powinna zawiesić płatności do budżetu Unii Europejskiej.