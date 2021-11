Zamordowano księdza, posłanka krzyknęła: "Dobrze mu tak". Siarkowska: Niech się pani ujawni

"Znowu morduje się księży"

Winą za tę zbrodnie posłanka obarczyła środowiska od wielu lat prowadzą kampanię nienawiści wobec Kościoła. – W Polsce znowu morduje się księży. Zaczęło się od przypisywania win w ramach odpowiedzialności zbiorowej, potem zaczęło się szczucie. Agresja słowna – tego byliśmy świadkami, profanowanie symboli religijnych, szydzenie tego, co dla Polaków najświętsze, demolowanie miejsc kultu. Potem mieliśmy do czynienia z dehumanizacją katolików i osób duchownych. Zaczęło się również wzywanie do przemocy, a następnie same akty przemocy, a następnie same akty przemocy i agresji fizycznej, pobicia. Ale teraz? Teraz doszło do tego, że 11 listopada, w Święto Niepodległości, w Siedlcach został zamordowany ksiądz! Ojciec Maksymilian, franciszkanin. Został zamordowany w parku! – mówiła Siarkowska.