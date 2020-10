Zamknięte cmentarze. Warszawa wyznacza punkty sprzedaży kwiatów i zniczy. "Kupujmy je, bądźmy solidarni" [Lista punktów]

- Kiedy pandemia wywraca naszą rzeczywistość do góry nogami to musimy planować nie tylko najbliższych parę dni, ale myśleć o tym, co za tydzień, za miesiąc - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas piątkowej konferencji i oznajmił, że zarówno dzień przed Wszystkich Świętych, dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny - cmentarze będą zamknięte - dodał.