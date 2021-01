Zamknięte baseny sprawiły, że… przybyło pływaków w kadrze narodowej. Minister zdrowia jest oburzony

Jak podaje Onet, w całej Polsce w ostatnich dniach przybyło kilkanaście tysięcy pływaków w kadrze narodowej. Tylko na Pomorzu przybyło ich tysiąc. To efekt kolejnych obostrzeń wprowadzonych przez rząd pod koniec grudnia. Zgodnie z nimi baseny są zamknięte, a korzystać z nich może tylko kadra narodowa.

Dzięki decyzji Polskiego Związku Pływackiego, z basenów nadal mogą korzystać tysiące osób, którym rząd uniemożliwił treningi.

Co dla pływaków oznacza miesiąc straty w treningach? W najgorszym przypadku pół roku pracy, oczywiście niektórzy zawodnicy dojdą do formy szybciej. Ale zawsze jest to wybicie z rytmu treningowego. Powrót do formy to jest żmudny proces – mówi Onetowi Marek Gula, trener Klubu Sportowego Delfin Gdynia.