Zamieszanie w sprawie Złotej Piłki. "Mam dość tego, że znów mu ją przyznają"

- Moim zdaniem Złota Piłka powinna trafić do N'Golo Kante lub Jorginho. Mam dość tego, że znów jest ona "przyznawana" Messiemu. Wygrał w tym roku Copa America, zgadzam się, ale powiedzcie, co przez cały rok robił z Barceloną? - pyta w wywiadzie dla ESPN były obrońca Manchesteru United i reprezentacji Francji. Evra odniósł się w ten sposób do przewidywań bukmacherów, którzy uważają, że Messi jest faworytem w wyścigu o Złotą piłkę.

Inną optykę tej sytuacji ma natomiast Mauricio Pochettino. - Nie mam żadnych wątpliwości, że Złotą Piłkę powinien zdobyć Leo Messi. Nawet gdybym nie był jego trenerem, to i tak bym powiedział, że Messi. Zawsze mówię to, co czuję - zaznacza menadżer lidera Ligue 1. Trudno oczekiwać jednak, by Evra podzielał zdanie Argentyńczyka, a Francuz ma innych faworytów.