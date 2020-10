Zamiast pasażerów, w kabinie podróżują paczki. Tak linie KLM realizują nowatorski pomysł w czasie pandemii

Mały Fiat przetrwa jeszcze tysiąc lat MEMY. Kultowy "maluszek" wiecznie żywy we wspomnieniach. Co Fiat 126p wniósł w życie Polaków?

Mały fiat przetrwa jeszcze tysiąc lat - śpiewał niegdyś zespół Big Cyc. Fakty jednak są takie, że Fiat 126p póki co dobija powoli do 50-tki, nie mniej jednak jest wiecznie żywy we wspomnieniach Polek i Polaków. 22 lipca 1973 roku uruchomiono oficjalnie produkcję popularnego "maluszka" w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. A 22 września 2000 z taśmy produkcyjnej zjechał ostatni egzemplarz. Zobaczcie memy o tym kultowym samochodzie, zwanym również "kaszlakiem". Jakie macie wspomnienia z maluchem?