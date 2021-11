„Zamek” Kafki w Narodowym – ileż śmiechu, a ile grozy

Odczuwam duży sentyment do „Zamku” Franza Kafki (o ile słowo „sentyment” najbardziej tu pasuje). We wrześniu 2019 byłem zachwycony spektaklem impresaryjnego lubelskiego Teatru Klepisko. Wystawił on bardzo sugestywnie adaptację tej powieści na zamku (lub raczej w ruinach zamku) w Kazimierzu Dolnym. Reżyserował Jan Wawrzyniec Tuźnik.

Miałem wtedy wrażenie, że wszedłem w świat nie jednej, a wielu tajemnic. Pożyczyłem od znajomego książkę i przypomniałem ją sobie prawie jednym tchem. Chociaż nie jest to lektura łatwa.

O czym to jest?

Na małej scenie Teatru Narodowego podjął się przeróbki teatralnej „Zamku” Paweł Miśkiewicz. Jako adaptator i reżyser. Nie będę taił, że byłem średnim entuzjastą tego, co Miśkiewicz robił ostatnio, przynajmniej w Narodowym.

I „Idiota” według Dostojewskiego, i „Burza” Szekspira (należałoby raczej napisać na kanwie Szekspira) miały tak zwane „piękne teatralnie momenty”. Odebrałem je jednak jako mało spójne myślowo, a w przypadku „Burzy” nadmiernie dopisujące sławnemu dramaturgowi nowe sensy. Służyło temu sztukowanie dramatu innymi tekstami. Choć trzeba zarazem dodać, że ekipa z Narodowego odnalazła się w rozmaitych scenicznych smaczkach tych inscenizacji perfekcyjnie.