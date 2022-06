„Zamek” Kafki w Dramatycznym – pożegnanie teatru literackiego

„Zamek” Franza Kafki, adaptowany na potrzeby teatru, to ważny dla mnie w ostatnich latach tekst. We wrześniu 2019 byłem zachwycony spektaklem impresaryjnego lubelskiego Teatru Klepisko. Jan Wawrzyniec Tuźnik wystawił bardzo sugestywnie adaptację tej powieści na zamku (lub raczej w ruinach zamku) w Kazimierzu Dolnym.

Miałem wrażenie, że wszedłem w świat wielu tajemnic. Pożyczyłem od znajomego książkę i przypomniałem ją sobie jednym tchem. Chociaż nie jest to lektura łatwa i przyjemna. Ta uwaga dotyczy także wersji teatralnych. Osoba, która była na tym ze mną w warszawskim Teatrze Dramatycznym poczuła się zdołowana. A mnie ciągnie do tej dziwnej fabuły jak do brzydkiego, brudnego pokoju, w którym spodziewam się znaleźć, i znajduję, coś cennego.

Horror geometry

O czym jest ta nigdy nie ukończona powieść? Zaczyna się niemal jak rasowy horror. Geometra K. (ponownie K., biorąc pod uwagę „Proces”) przybywa do nieznanej sobie miejscowości objąć posadę i rozpocząć pomiary. Okazuje się, że nic nie dzieje się tam tak, jak się spodziewał. Miejscowi traktują go jak intruza, oglądając się wolę zamku (a właściwie Zamku). Który, choć to nie czasy pańszczyzny, decyduje o wszystkim.