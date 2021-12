Zamach na polskich żołnierzy w Afganistanie. Nowe informacje

21 grudnia 2011 r. w miejscowości Rawza w prowincji Ghazni doszło do wybuchu improwizowanego ładunku wybuchowego (IED). W wyniku ataku zginęło pięciu żołnierzy z 20. Brygady Zmechanizowanej z Bartoszyc. Był to najtragiczniejszy w skutkach atak na polskie siły w Afganistanie. Do zamachu przyznali się Talibowie.

Sprawcy masakry

W wyniku prowadzonych przez polskie służby czynności, już na początku 2012 r. doprowadzono do zatrzymania 5 terrorystów współodpowiedzialnych za atak.

Dodatkowo działania SKW przyczyniły się do zidentyfikowania i zatrzymania afgańskiego tłumacza zatrudnionego w bazie Ghazni, który współpracował z Talibami i – jak ustalono – informował ich o wyjeździe polskiego patrolu PRT do m. Rawza. Co ciekawe, tłumacz, po wyjściu na wolność, starał się o ewakuację do Polski po przejęciu przez Talibów władzy w Afganistanie w sierpniu 2021 r., co zostało zablokowane dzięki negatywnemu stanowisku SKW.