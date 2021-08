Zaległości seniorów rosną. "Odpowiadają za pogarszające się statystyki dotyczące nieopłaconych bieżących rachunków, pożyczek i kredytów"

- Miniony czas nie był dla seniorów najlepszy. To oni najczęściej byli odpowiedzialni za pogarszające się statystyki dotyczące nieopłaconych bieżących rachunków oraz pożyczek i kredytów- wskazuje Halina Kochalska, ekspert BIG InfoMonitor, cytowana w komunikacie. - To wśród nich nastąpił też największy skok liczby nierzetelnych płatników o ponad 8 tys. zł, do 384,5 tys. Jeszcze bardziej w górę poszła kwota ich zaległości, o 0,85 mld zł, do 10,2 mld zł i to w warunkach, gdy wśród ogółu Polaków przeterminowane zobowiązania spadły o niemal 1,2 mld zł, a liczba dłużników zmalała o ponad 92 tys- dodaje.