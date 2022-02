Załamanie na moskiewskiej giełdzie. Gospodarka płaci za politykę Putina

Kurs dolara przekroczył 80 rubli. Euro zbliżyło się do poziomu 90,70. W poniedziałek kurs banku centralnego wynosił odpowiednio 76,7 i 87,3 brutto za dolara i euro. Indeks cen rosyjskich obligacji rządowych stracił we wtorek na początku notowań trzy procent i spadł do poziomu z października 2015 roku. Bank centralny ogłosił wsparcie dla sektora finansowego w obliczu zwiększonych wahań kursu waluty państwowej. Tymczasem cena ropy Brent przekroczyła poziom 97 dolarów za baryłkę na giełdzie ICE po raz pierwszy od września 2014 r. Cena wzrosła o ponad cztery procent.

Gospodarka rosyjska i rynek naftowy reagują w ten sposób na decyzje Putina z 21 lutego. Prezydent Rosji najpierw uznanie przez Rosję niepodległości tzw. republik ludowych, a następnie rozmieszczenie wojsk rosyjskich na terytoriach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów we wschodniej Ukrainie. USA i inne kraje zachodnie zapowiedziały wcześniej, że w przypadku zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę nałożą na nią surowe sankcje.