Zakończyło się spotkanie protestujących medyków z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Bromber: Jesteśmy blisko porozumienia

Dodał, że strona protestująca „poprosiła o czas na przemyślenie zaproponowanych rozwiązań”. - Następne spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek. O gotowych rozwiązaniach będziemy mówić, gdy uzgodnimy je z drugą stroną – mówił Bromber.

Przed rozpoczęciem konsultacji przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok mówiła, że minister "podkreśla, że dialog jest najważniejszy", dlatego protestujący wzięli udział w negocjacjach.

Wyjaśniła jednak, że najtrudniejsze rozmowy dotyczą zmiany ustawy o najniższych wynagrodzeniach, bo ona była „kanwą protestu”. - A kolejny trudny postulat, to ten o wzrost wyceny świadczeń. Bo jeśli tej wyceny nie będzie zrobionej w sposób rzetelny, to nie będzie pieniędzy do zbudowania siatki płac dla pracowników - przyznała Ptok.