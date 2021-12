Zakończył się szczyt Unii Europejskiej. Bez porozumienia w sprawie cen energii

Po zakończeniu szczytu, Charles Michel poinformował, że „mieliśmy długą dyskusję na temat wzrostu cen energii”. – To ważny temat. To coś, co ma wpływ na gospodarstwa domowe, na ich siłę nabywczą. Ma to również wpływ na konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw – mówił.

Dodał, że „pierwsze analizy dotyczące przyczyn zostały przeprowadzone”. – Uświadomiliśmy sobie jednak, że wśród uczestników dyskusji są odmienne opinie i nie byliśmy w stanie osiągnąć porozumienia w sprawie konkluzji na ten temat. Więc kwestia ta powróci na następnej Radzie Europejskiej – dodał szef Rady Europejskiej.

Z kolei premier Mateusz Morawiecki poinformował, że „mamy do czynienia dzisiaj z bezprecedensowym kryzysem cenowym na rynkach energii, na rynku gazu, rynku energii elektrycznej – wskazał. Szef polskiego rządu wyjaśnił, że „ten kryzys cenowy, bardzo wysokie ceny energii, przekłada się na inflację, na zwykłych obywateli, na ludzi, na Polaków, Chorwatów, Słoweńców, wszystkich obywateli UE”.