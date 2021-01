Zakończono kontrolę WUM. Komisja wykazała „liczne nieprawidłowości w organizacji szczepień”

Jednocześnie, jak można przeczytać w komunikacie, 29 grudnia 2020 r. CM WUM sp. z o.o. otrzymało 75 pierwszych dawek, a 30 grudnia 2020 r. kolejnych 375 dawek, które ze względu na to, że zostały dostarczone rozmrożone, należało zużyć do końca roku.

Jak podaje wewnętrzna komisja, jednoznacznie zostało stwierdzone, że „CM WUM Sp. z o.o. nie dopełniło w należyty sposób akcji informacyjnej w społeczności WUM, wśród pracowników szpitali klinicznych, pracowników administracyjnych i studentów WUM”

Co więcej, w raporcie zaznaczono, że „miała miejsce zła organizacja akcji szczepień. Komisja stwierdza ponadto fakt braku należytego doboru osób, którym zaproponowano i wykonano szczepienia.”

Podkreślono, że rektor WUM "nie wywierał żadnych nacisków na zarząd spółki zależnej CM WUM Sp. z o.o. w kwestii doboru osób do szczepienia". A także, że rektorowi nie zostały przedstawione listy zgłaszanych do szczepień osób i nie znał kryteriów kwalifikacji do szczepień przez CM WUM sp. z o.o.

Pierwsze odwołania

Decyzją Rady Nadzorczej, ze stanowiska została odwołana prezeska spółki Centrum Medyczne WUM Sp. z o.o. dr n. med. Ewa Trzepla.

"Jednocześnie - do czasu przeprowadzenia konkursu na stanowisko prezesa - pełniącą obowiązki Prezesa spółki CM WUM Sp. z o.o. będzie mgr Bogda Lipszyc" - można przeczytać na stronie WUM.