Zakochaj się w historii, która dała nam wolność. Mazowieckie wygrywa VII edycję konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”!

Poziom wiedzy wszystkich drużyn był bardzo wysoki, by dotrzeć do finału członkowie drużyn wojewódzkich musieli we wcześniejszych etapach pokonać niemal 3000 innych uczniów z całej Polski. Ich zapał oraz pomoc nauczycieli prowadzących, w których mieli wsparcie, nie poszedł na marne. Stres związany z egzaminami przed komisją już za nimi. Oby wiedza i świadomość historyczna, którą osiągnęli pozwoliła im na realizację zmian i dobrych pomysłów.

W wyniku panujących obostrzeń spowodowanych rozpowszechnianiem się wirusa Covid-19, gala miała całkiem inny przebieg. Drużyny, komisja i organizatorzy nie wyjechali, by się spotkać i wspólnie świętować Finał. Za to wszyscy zasiedli przy komputerze w instytucjach, szkołach czy domach, by czynnie uczestniczyć w Olimpiadzie.

Wyniki zostały ogłoszone na gali transmitowanej na żywo z jednego z bastionów Solidarności będącego symbolem zrywu robotniczego na polskiej drodze do wolności – Szczecina. Wcześniej emitowany był koncert pamięci wydarzeń Grudnia ’70. Za realizację transmisji odpowiadała Szczecińska Agencja Artystyczna.