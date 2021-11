Zakażony koronawirusem radiolog ze zgodą na pracę w szpitalu. „Pracownicy przerażeni”

O szokującej sytuacji donosi dziennik „Brabants Dagblad”. Pracownik, o którym mowa uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa w ubiegłą środę.

– Poinformowaliśmy o tym kierownictwo, ale powiedziano nam, że ryzyko zakażenia jest bardzo niskie – powiedział gazecie jeden z pracowników szpitala, który chciał pozostać anonimowy.

Wytyczne Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (RIVM) wskazują, że jeżeli wynik testu był pozytywny, trzeba poddać się 10-dniowej kwarantannie.

Cytowani przez gazetę pracownicy nie kryją zdziwienia decyzją szpitala. – Czujemy się zagrożeni, przecież mamy rodziny – mówią.

– Nasza polityka jest taka, że jeśli ktoś jest niezbędny do zapewnienia ciągłości opieki, może przychodzić do pracy na ściśle określonych warunkach. Oznacza to, że nosi medyczną maseczkę i utrzymuje 1,5 metra dystansu – powiedziała rzeczniczka placówki.