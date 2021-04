Zakażony koronawirusem awanturował się, a następnie uciekł z izolatorium. Został zatrzymany przez policję

Do zdarzenia doszło w Warszawie. Mężczyzna przyleciał z Kijowa na lotnisko Chopina.

Podkom. Robert Koniuszy z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II w rozmowie z Onetem mówi:

dodaje:

Jak się okazało, po opuszczeniu izolatorium 43-latek pojechał taksówką do wynajętego mieszkania, a następnie wybrał się na zakupy do pobliskiego kiosku. Policjanci namierzyli go i zatrzymali oraz z zachowaniem wszelkich środków ostrożności przewieźli go do komendy przy Malczewskiego