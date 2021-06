Zakazana piosenka na Euro. Surowa kara za śpiewanie o niemieckich bombowcach

Gazeta Telegraph donosi, że FA, czyli angielska federacja piłkarska, jest zdeterminowana, by karać fanów, którzy zdecydują się śpiewać „dyskryminujące i lekceważące” piosenki na stadionie w meczu przeciwko Niemcom. "Zawsze zachęcamy naszych fanów do pozytywnego wspierania zespołu, w tym wspierania Anglii we właściwy sposób, przed, w trakcie i po meczu. Będziemy również zdecydowanie potępiać wszelkie zachowania na stadionie Wembley, które są dyskryminujące lub lekceważące, i podejmiemy odpowiednie działania, starając się, aby wszystkie mecze w Anglii były bezpiecznym i przyjemnym doświadczeniem" - brzmi oficjalne stanowisko FA.

Czemu angielska federacja wydaje takie oświadczenie? W Anglii chcą uniknąć sytuacji, w której kibice zaśpiewają piosenkę "Ten German Bombers". To przeróbka melodii She'll Be Coming Round The Mountain, a słowa opowiadają o 10 bombowcach z II Wojny Światowej, które są po kolei zestrzeliwane przez dzielne brytyjskie lotnictwo.