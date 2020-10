Zakaz wesel w całej Polsce? To nowy pomysł rządu

Londyn: Ochotnicy zostaną zakażeni koronawirusem, żeby przyspieszyć prace nad opracowaniem szczepionki przeciwko zarazie

Do niecodziennych, tak zwanych prowokacyjnych badań szykują się brytyjscy naukowcy. Będą one polegać na zakażeniu koronawirusem ochotników, co ma przyspieszyć opracowanie szczepionki.