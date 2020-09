Zakaz lotów znów obowiązuje. Lista państw, z których nie wrócimy do Polski przez epidemię koronawirusa

Rząd ostrzega, że powrót do Polski może być utrudniony. - Dajemy z dość dużym wyprzedzeniem tę listę. Turyści powinni się z tym liczyć, że możliwość powrotu może być ograniczona. Jeżeli będą przypadki, że ktoś nie zdąży wrócić do kraju, to na pewno MSZ będzie pomagał takim osobom. Jednak zawsze powtarzam: musimy się liczyć z tą niepewnością, że wyjazd zagraniczny może się skończyć powrotem do dwutygodniowej kwarantanny – mówił kilka dni temu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Lista krajów objętych zakazem będzie dłuższa od tej obowiązującej od 11 sierpnia. Zakaz obejmie np. Hiszpanię i Maltę.

fot. msz

Pełna lista krajów objętych zakazem lotów

Projekt przewiduje wprowadzenie zakazu wykonywania lotów międzynarodowych od 2 września z lotnisk położonych na terytorium następujących państw: