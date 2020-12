Zakaz lotów: Jest nowa lista. Do tych krajów nie polecimy do 6 stycznia 2021 r. Na liście MSZ znalazła się Wielka Brytania

Obecnie wykaz zawiera 10 państw i terytoriów, z których nie będą realizowane z Polski połączenia lotnicze do 6 stycznia 2021 r. Do listy zakazu lotów dodana została Wielka Brytania z powodu zagrożenia odmianą COVID-19. Ostatni samolot do i z Wielkiej Brytanii odleciał w poniedziałek, 21 grudnia, przed północą.

Lista państw i terytoriów, które są objęte zakazem lotu do 6 stycznia 2021 r.:

Armenia

Bośnia i Hercegowina

Czarnogóra

Gruzja

Jordania

Kosowo

Macedonia Północna

Serbia

USA (z wyjątkiem lotnisk położonych na terenie stanów Illinois i Nowy Jork)

Wielka Brytania

W najnowszym rozporządzeniu rządu zabezpieczono możliwość bezpiecznego i niezakłóconego powrotu do Polski osobom przebywającym na urlopach poza granicami kraju w ramach zorganizowanych grup turystycznych samolotami wyczarterowanymi przed 9 grudnia 2020 r. na zlecenie biur podróży.