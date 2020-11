Zakaz lotów do 10 krajów obowiązuje od 11 listopada 2020 r. Rząd pozwala na loty do USA. Chicago i Nowy Jork otwarte dla lotów [LISTA] Tomasz Dereszyński

Zakaz lotów do 10 krajów obowiązuje od 11 listopada 2020 r. Rząd pozwala na loty do Chicago i Nowego Jorku [LISTA] Pawel Relikowski / Polskapress

Nowe rozporządzenie rządu w sprawie zakazu lotów obowiązuje od 11 listopada 2020 r. Na liście już tylko 10 krajów. Nowością jest możliwość wykonywania lotów do USA a konkretnie do Chicago i Nowego Jorku. To dobra wiadomość dla wielu z nas. Poniżej lista krajów z zakazem lotów.