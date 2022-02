Zakaz handlu w niedzielę. Szef "Solidarności" chce kontroli w jednej z sieci sklepów Hubert Rabiega

Zdjęcie ilustracyjne. Marzena Bugala Polska Press

Szef komisji krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda skierował we wtorek do głównej inspektor pracy pismo, w którym zwrócił się o przeprowadzenie kontroli w sklepach francuskiej sieci Intermarche. Według "S" markety tej sieci łamią ustawowy zakaz handlu w niedziele i święta otwierając w swoich placówkach czytelnie prasy i książek albo ogłaszając się dworcem. "Nie wolno dopuścić, by w tak ewidentny sposób naigrywano się z obowiązującego w Polsce prawa" - podkreślił Duda.