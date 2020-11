Zagraj na 15. Przystanku Niepodległość i udaj się w podróż do złotych lat radia!

Tematem przewodnim gry będą przemiany komunikacyjne i kulturowe na początku XX wieku, a celem pokazanie, jak radio zmieniło życie społeczeństwa i w jaki sposób dzięki nowoczesnej technice otworzyła się dostępność informacji, oferty edukacyjnej, kulturalnej i sportowej w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Zdobywcy najlepszych wyników w trakcie rozgrywek między 11 a 15 listopada 2020 zostaną docenieni atrakcyjnymi nagrodami. Po 15 listopada, również będzie można zagrać, jednak te rozgrywki online nie będą już nagradzane.

Uzupełnieniem gry będzie dostępny na stronie MHP quiz tematyczny „Co Ty wiesz o radiu?”.

FABUŁA i OPIS GRY

Oto rodzina Marcińskich. W czterech pokojach na drugim piętrze warszawskiej kamienicy mieszkają: Adam Marciński, jego żona Anna, dzieci Janek i Zosia, dziadek Wojciech z babcią Marią, kot Florek i kanarek Ptyś. Każdy z członków rodziny ma swoje zainteresowania, przyzwyczajenia i potrzeby. Dziadek nie wyobraża sobie dnia bez porcji codziennych informacji, Maria uwielbia chodzić do teatru, Adam z Anną chętnie odwiedzają warszawskie kabarety, Janek należy do harcerstwa, uwielbia grać w piłkę nożną, a Zosia najchętniej cały dzień poświęciłaby lekturze. Pewnego dnia w domu pojawia się cudowny wynalazek – magiczne pudełko. Uczestnicy gry „Tak zmienił się świat” będą mogli śledzić codzienność rodziny Marcińskich. Rozwiązując kolejne zadania będą mogli zajrzeć do kolejnych pokoi mieszkania na drugim piętrze.

Jak zmieniło się życie państwa Marcińskich, kiedy w domu pojawiło się radio? Czy uda im się pogodzić własne upodobania z zainteresowaniami pozostałych członków rodziny? Może będą to czwartkowe spektakle radiowego Teatru Wyobraźni lub koncerty muzyczne. Które z transmitowanych wydarzeń przykują do odbiornika całą rodzinę – uroczystości państwowe czy imprezy sportowe? Może Adam i Anna, zamiast wychodzić wieczorem do kabaretu zostaną w domu i będą się dobrze bawić z artystami „Wesołej Lwowskiej Fali”.

Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można znaleźć towarzysząc rodzinie Marcińskich i uczestnicząc w grze „Tak zmienił się świat”. Wówczas również każdy odpowie bezbłędnie na pytania quizu „Co ty wiesz o radiu?” zamieszczonego na stronie internetowej Muzeum Historii Polski.

JAK GRAĆ?

Aby rozpocząć grę, należy zalogować się poprzez aplikację internetową przystanekniepodleglosc.muzhp.pl

Aplikacja internetowa jest jednocześnie kartą gry – tam wyświetlają się zadania dla grających online, a także mapa terenu gry w przestrzeni miejskiej.

Wiek uczestników gry: 12+