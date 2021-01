Zaglądamy w kulisy afery szczepionkowej na WUM. Czy któryś z lekarzy wypadł z kolejki?

NOWE Nowy kodeks pracy: 5.01.2021. Co zrobić z urlopem za 2020 r., by nie przepadł. Kiedy i jakie zmiany w prawie pracy w 2021 roku

Nowy kodeks pracy – to jedna z niewielu niezrealizowanych do tej pory zapowiedzi rządu PiS. Prace nad zmianami ruszyły szybko, ale nowego kodeksu pracy nie doczekaliśmy się do końca 2020 roku. Czy wejdzie on w życie w rozpoczynającym się za kilka dni 2021 roku? Spokojnym można być jednak na pewno o zaległe urlopy - nawet jeśli przepisy się zmienią na niekorzyść pracownika, to nigdy do tego stopnia, by niewykorzystane dni zasłużonego odpoczynku były bezpowrotnie utracone.