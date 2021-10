Zaginione nastolatki. 26.10.2021. Fundacja ITAKA na prośbę rodziców prowadzi poszukiwania Newsroom 360

Zaginione nastolatki - rozpoznajesz? Szuka ich ITAKA Fundacja ITAKA

Przedstawiamy zdjęcia nastolatków, które pewnego dnia wyszły z domów i słuch po nich zaginął. Czekają na nich bliscy. W poszukiwaniach biorą udział policja i Fundacja ITAKA. Mimo to, bez pomocy zwykłych osób odnalezienie nastolatków przeciąga się w nieskończoność. Właśnie dlatego mamy prośbę - przyjrzyj im się uważnie. Może kogoś poznajesz? Być może przypadkowo minęliście się w sklepie, autobusie czy na ulicy. Nawet, gdy masz wątpliwości czy to ta sama osoba, zgłoś to policji lub Fundacji ITAKA. Każda informacja może pomóc. Lista jest aktualna na 26.10.2021.