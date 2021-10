Zaginiona w Szwecji Polka nadal poszukiwana. W Ystad znaleziono jej torebkę z telefonem i kartą kredytową

Poszukiwana w Szwecji od 25 września Polka nadal nie została odnaleziona przez tamtejszą policję. Nowe światło na głośną sprawę rzuca odkrycie, którego dokonały przypadkiem bawiące się dzieci w Ystad. W pobliżu jednej ze stacji benzynowych czwórka dzieci natrafiła na damską torebkę.

Wezwana policja ustaliła, że znalezione w torebce rzeczy - telefon i karta kredytowa - należą do poszukiwanej Polki. Stacja benzynowa, w pobliżu której znaleziono torebkę kobiety, znajduje się przy trasie prowadzącej do terminala promowego w Ystad. Z tego terminala odpływają m.in. promy do Świnoujścia - co według śledczych może mieć znaczenie w tej sprawie.

Mąż kobiety został już zatrzymany do sprawy. 32-latka była z nim w trakcie rozwodu i toczyła spór o prawo do opieki nad ich dziećmi. Zgłaszała też prośby o ochronę z powodu przemocy i gróźb, które miał do niej kierować jej mąż.