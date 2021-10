Zaginęli będąc dziećmi, dziś są dorośli (26.10.2021). Poznajesz te twarze? Szukają ich rodzice z Fundacją ITAKA Newsroom 360

Zaginęli jako dzieci, dziś są dorośli. Szuka ich ITAKA Fundacja ITAKA

Przedstawiamy wizerunki osób które zaginęły przed 12. urodzinami. Dziś to dorośli, lecz do 26.10.2021 nadal nie wiadomo, gdzie są. W poszukiwania włączyły się Fundacja ITAKA oraz policja. Bliscy ciągle wierzą w ich odnalezienie. Przypatrz się, może poznajesz kogoś? Dla niektórych z zaginionych zrobiono portrety uwzględniające progresję wiekową. Może to pomoże Ci ich rozpoznać?