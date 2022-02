Zaginął Bartosz Wiśniewski z Głogowa. Nowe fakty w sprawie

Bartosz Wiśniewski zaginął 4 stycznia 2020 roku. Około godz. 5.20 wyszedł z mieszkania przy ul. Oriona i do tej pory nie ma z nim żadnego kontaktu. Mężczyzna miał jechać w kierunku miejscowości Serby, do swojego ojca, ale tam nie dotarł. Ostatnie logowanie Bartosza Wiśniewskiego zarejestrowano w okolicy stacji BP przy ul. Obrońców Pokoju w Głogowie. Miało to miejsce ok. godziny 5.45.

Zagoniony głogowianin ma 31 lat, 178 cm wzrostu, piwne oczy. W dniu zaginięcia był ubrany w żółtą kurtkę i czarny dres z logo pająka oraz beżowe buty do kostki.

Zaginął Bartosz Wiśniewski z Głogowa. Odnaleziono jego samochód

Poszukiwaniem 31-latka zajmuje się rodzina, policja oraz fundacja Itaka, która umieściła głogowianina w swojej bazie. Informacje w tej sprawie publikuje także portal Zaginieni przed laty.

17 stycznia natrafiono na auto zaginionego. Mercedes, którym wyjechał z domu 4 stycznia, odnaleziono na Osiedlu Zwycięstwa w Poznaniu. Z kolei rodzina prosi o czujność mieszkańców Wrocławia i okolic, gdzie głogowianin mógł być widziany.