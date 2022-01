Zaginął Bartosz Wiśniewski z Głogowa. 31-latka szuka rodzina

Rodzina szuka Bartosza Wiśniewskiego z Głogowa. Dziś, tj. we wtorek, 4 stycznia, ok. godziny 5.20 wyjechał z domu swoim samochodem, czarnym MERCEDESEM E350 W212 w kierunku miejscowości Serby. Ostatnie logowanie telefonu mężczyzny wskazuję na okolice stacji BP przy ul. Obrońców pokoju w Głogowie, ok. godziny 5.45. Od tamtej pory nie powrócił do domu, ani nie skontaktował się z rodziną. Telefon mężczyzny jest nieaktywny.

RYSOPIS:

Wzrost: 178cm

Włosy: krótkie, ciemne

Oczy: piwne

Normalna budowa ciała

Zarost

Mały tatuaż na lewej łydce

W dniu zaginięcia ubrany był żółtą kurtkę, czarny dres z logo pająka oraz beżowe buty długości do kostki.

Wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek informację o zaginionym, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Głogowie, nr tel. 47 874 22 00 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112.