Zaczyna się Wielki Post 2021. 17 lutego to środa popielcowa. Czy trzeba iść do kościoła? Kiedy wypada popielec? Czy to dzień wolny od pracy?

Środa popielcowa zawsze wypada między 4 lutego a 10 marca. W tym roku jest to 17 lutego . Tego dnia wierni zgromadzą się w kościołach, by uroczyście rozpocząć Wielki Post. Jednym z nieodłącznych rytuałów podczas środy popielcowej jest posypywanie głowy popiołem. Kapłan sypie szczyptę popiołu na głowę każdego obecnego w kościele i wypowiada słowa:

Środa popielcowa , zwana potocznie "popielcem", jest w Kościele uznawana za początek Wielkiego Postu. Wtedy kończy się karnawał i czas zabawy, a zaczyna okres zadumy, postu i oczekiwania na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wielki Post trwa 40 dni i w tym czasie osoby wierzące powinny powstrzymać się od hucznych zabaw. Wiele osób w tym czasie podejmuje się różnych postanowień wielkopostnych, rezygnując na ten czas np. ze słodyczy, alkoholu czy mięsa. Wiele postanowień dotyczy także zmiany postępowania i odmiany duchowej. To właśnie do takich postanowień Kościół zachęca ludzi.

Czy w środę popielcową trzeba iść do kościoła?

Choć środa popielcowa jest ważnym i symbolicznym wydarzeniem w kalendarzu liturgicznym, nie jest to święto nakazane. Tak więc nie ma obowiązku uczestnictwa w mszy świętej w środę popielcową. Oczywiście jeśli dla kogoś wiara jest ważną częścią życia, to do kościoła pójdzie. Jeśli jednak ktoś nie może lub nie znajdzie w sobie motywacji do pójścia do kościoła, nie popełni grzechu.