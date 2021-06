Zaćmienie Słońca 2021. 10.06 dojdzie do zaćmienia słońca. Gdzie będzie widoczne? Jak bezpiecznie obserwować zaćmienie Słońca?

Znamy ceny biletów na Memoriał Wagnera w Tauron Arenie Kraków! To ostatni test Polaków przed igrzyskami w Tokio!

Od 9 do 11 lipca w TAURON Arenie Kraków rozegrana zostanie XVIII edycja Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Szykujący się do walki o olimpijskie medale w Tokio Biało-Czerwoni zaprezentują się polskim fanom, którzy po raz pierwszy od wielu miesięcy będą mogli uczestniczyć na żywo w meczu drużyny Vitala Heynena. Trwa sprzedaż biletów na to wydarzenie, znamy ich ceny.