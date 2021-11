Zachodniopomorski pion PZ PK przedstawił zarzuty 3 osobom za wyrządzenie Polskiej Żegludze Morskiej szkody w wysokości 3,5 miliona euro

Blisko 3,5 miliona euro szkody

W toku prowadzonego postępowania dokonano przeszukania kilkunastu miejsc, w tym związanych ze świadczeniem obsługi prawnej - kancelarii radcy prawnego oraz należących do osób fizycznych, które miały lub mogły mieć związek z tymi przestępstwami.

Śledztwo nadzorowane przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie dotyczy m.in. wyrządzenia Polskiej Żegludze Morskiej Przedsiębiorstwo Państwowe oraz spółkom od niego zależnym szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, jak również prania tzw. brudnych pieniędzy. W wyniku przeprowadzonych czynności w toku śledztwa ustalono, że wysokość tej szkody wyniosła blisko 3,5 miliona euro czyli prawie 14 milionów złotych.

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił trzem osobom zarzuty m.in. oszustwa co do mienia znacznej wartości, wyrządzenia Polskiej Żegludze Morskiej Przedsiębiorstwo Państwowe oraz spółkom od niego zależnym poprzez nadużycie udzielonych uprawnień i niedopełnienie ciążących obowiązków szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w wysokości blisko 3,5 miliona euro oraz prania pieniędzy.