Zachód powiedział „nie”. Kreml: nie będziemy długo zwlekać z odpowiedzią

Ambasador USA w Rosji John J. Sullivan w środę wieczorem przekazał rosyjskiemu MSZ dokument, w którym strona amerykańska ustosunkowuje się do rosyjskich żądań wysuniętych w grudniu ub.r. Moskwa m.in. domaga się prawnych gwarancji nierozszerzania NATO na Wschód, zwłaszcza – o Ukrainę - a także wycofania infrastruktury Sojuszu do stanu sprzed 1997 r. Co by oznaczało osłabienie wschodniej flanki NATO.