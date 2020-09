Zachód ostro reaguje na informację o tym, że krytyk Putina Nawalny został otruty zakazanym Nowoczokiem

-To nie do przyjęcia, że ​​zakazana broń chemiczna została użyta i znów widzimy przemoc skierowaną przeciwko czołowej rosyjskiej opozycji. Rząd rosyjski musi na to odpowiedzieć i musi mówić prawdę o tym, co stało się z Nawalnym.

Premier Boris Johnson na Twitterze: To oburzające, że broń chemiczna została użyta przeciwko Nawalnemu. Śmiertelne konsekwencje Nowiczoka widzieliśmy na własne oczy w Wielkiej Brytanii.

Rząd rosyjski musi wyjaśnić, co się stało z Nawalnym.

Kanclerz Merkel określiła próbę zatrucia jako przestępstwo przeciwko podstawowym prawom i wartościom, za którymi się opowiadamy.

-Jedno jest pewne: Aleksiej Nawalny jest ofiarą przestępstwa, była to próba uciszenia go. Ja i rząd federalny potępiamy to w najostrzejszych słowach – dodała. Pojawiły się poważne pytania, na które tylko rząd rosyjski.