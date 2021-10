Zabójstwo w butiku Ultimo: dwie kobiety, dwie prawdy. I pytania, na które nie ma odpowiedzi. Beata Pasik nigdy nie przyznała się do winy Dorota Kowalska

Dwa razy sąd orzekł, że jest niewinna. Trzeci wyrok był dla wielu zaskoczeniem: winna. Beata Pasik na 18 lat trafiła do więzienia. Nigdy nie przyznała się do winy. Wciąż twierdzi, że to nie ona strzelała w butiku Ultimo, że nie jest morderczynią. Skazano ją głównie na podstawie słów Anny J., którą też miała chcieć zabić. „Aniu, proszę cię, powiedz, że to nie ja zabiłam. Przecież wiesz. Aniu, czego się boisz” – błagała ją na sali rozpraw po ogłoszeniu wyroku. Dzisiaj, już na wolności, apeluje o to samo.