Za udział w protestach karę sanepidu egzekwuje komornik skarbowy. Chodzi o zastraszenie?

Okazuje się jednak, że sprawy trafiaja nie tylko do sądow, ale jednocześnie także do sanepidu. - Sanepid nie jest sądem. Tam decyzje o ukaraniu podejmuje urzędnik. Decyzja ta podejmowana jest bez rozprawy, szybko i zaocznie – zaznacza Jakub Bierzyński.

– Chodzi o to, żeby ludzi zastraszyć. To są wzory rosyjskie – mówi Onetowi Jakub Bierzyński, prezes fundacji Instytut Społeczeństwa Otwartego. Jak podaje Onet.pl, nawet tysiące podobnych spraw mogą czekać już w polskich sądach - to osoby, które podczas protestów nie przyjęły mandatów.

Właśnie w taki sposób grzywnę dostały tzy kobiety, które uczestniczyły w maju w protestach. - Dzień po mikołajkach dostałam zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego. Główna kwota należności to 10 tys. zł. Do tego 621,30 zł kosztów egzekucyjnych i odsetki 370,41 zł – wylicza w Onecie pani Ewa. – Kwota jak dla mnie niemała. Ważne jest też to, że zostałam ukarana, ale także pozbawiona prawa do obrony, pozbawiona też innych konstytucyjnych gwarancji – dodaje.

- Prawo jest po stronie demonstrantów. To jest kwestia efektu mrożącego. Chodzi o to, żeby ludzi zastraszyć. To są wzory rosyjskie. Tam są drakońskie kary za udział w demonstracjach i tak udało się je stłumić – mówi prezes fundacji Instytut Społeczeństwa Otwartego. – Te pieniądze są zajmowane natychmiast, a odwołania trwają rok, a nawet dwa – dodaje. Według rozmówcy ONetu, policja wykorzystuje sanepid, bo wie, że przed sądem jest bezsilna.

Źródło: Onet.pl