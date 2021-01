Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie, w tym za COVID-19 (LISTA) Ile Ci się należy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Komu przysługuje? Co zrobić, żeby dostać świadczenie?

ZUS znów wypłaci rodzicom dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Świadczenie obowiązuje od 28 grudnia 2020 roku do 17 stycznia 2021 roku. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany także w okresie ferii zimowych, które wyjątkowo, ze względu na pandemię, odbędą się w tym samym terminie dla całego kraju. Od 28 grudnia do 17 stycznia, a zatem do końca ferii, rodzice dzieci mogą ubiegać się o świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zobacz, czy kwalifikujesz się do dodatkowego zasiłku opiekuńczego i co zrobić, żeby dostać wsparcie.