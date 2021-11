Za łapówki umożliwiał skazanym uniknięcie kary. Ordynator z Gniezna aresztowany

Prokurator zabezpieczył w domu lekarza 1,2 miliona złotych w gotówce

W toku prowadzonego śledztwa prokurator ustalił, że od kilku lat Mariusz Sz. — ordynator jednego z Oddziałów Psychiatrycznych Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Gnieźnie za łapówki w kwotach po 5 000 złotych przyjmował na oddział przestępców, którzy pobyt w szpitalu wykorzystywali do uniknięcia odbywania kary pozbawienia wolności. W procederze tym pomagał mu Andrzej W., który pośredniczył w kontaktach „półświatka” przestępczego z Mariuszem Sz.

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Prokurator Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu przedstawił zatrzymanym zarzuty przyjęcia i udzielenia korzyści majątkowych oraz pomocnictwa do ich udzielenia. Lekarz Mariusz Sz. przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw i opisał część przestępczego procederu.