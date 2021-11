"Za ciężką pracę i odwagę". Posłowie Solidarnej Polski wręczyli kwiaty sprzątaczce, która starła się z Martą Lempart

Do sieci wyciekło nagranie z happeningu zorganizowanego przez Martę Lempart przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości. Po oblaniu czerwoną farbą drzwi wejściowych, liderka proaborcyjnych strajków chciała wygłosić przemówienie. Wtedy jednak na miejscu pojawiła się kobieta odpowiedzialna za porządek na tym terenie.

– Co tu zrobione jest? Kto to tak zrobił? Ja tutaj sprzątam! Kto to tak zrobił? – zapytała wzburzona. – Ja. Ja walczę za pani dzieci też – odparła Lempart. – To niech pani umyje teraz! – krzyknęła kobieta, na co proaborcyjna działaczka odpowiedziała, że tego nie zrobi. Sprzątaczka nie dawała jednak za wygraną. – Jak to nie? Jak to nie proszę pani? Pani myśli że za co mi płacą? – pytała.

W tym momencie osoby biorące udział w happaningu Lempart zaczęły zakrzykiwać kobietę i sugerować, że jest z PiS. Zdenerwowana sprzątaczka weszła do budynku.