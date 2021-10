Z Warszawy do Szczecina drożej niż do Londynu. Dlaczego bilety lotnicze na trasach krajowych są takie drogie? LOT wyłożył kawę na ławę Emil Hoff

Polskie Linie Lotnicze LOT stały się monopolistą na wielu trasach i dyktują ceny biletów lotniczych. Adrian Pingstone, wikipedia.org, C0

W ostatnich czasach rzadziej zdarza nam się wsiadać do samolotu. Przez to jednak lepiej dostrzegamy zmiany, jakie zachodzą w ruchu lotniczym i cenach biletów samolotowych. Polacy coraz częściej zwracają uwagę na niepokojące tendencje w opłatach za przeloty krajowe. Ceny biletów lotniczych na trasie Warszawa-Szczecin są w tej chwili wyższe niż za lot np. do Londynu i tylko trochę niższe niż za podróż do Moskwy. Polskie linie lotnicze wyjaśniły, skąd bierze się ta różnica w cenach.