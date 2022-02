Z showbiznesu do MMA czyli jak po pięciu latach stać się czołowym menedżerem w Polsce

Artur Ostaszewski był producentem w TVN Turbo, ale do MMA ciągnęło go od zawsze. Zdobyte w showbiznesie doświadczenie postanowił wykorzystać na polskiej scenie mieszanych sportów walki. Jego pierwszym zawodnikiem był Piotr Strus. To jedyny fajter ze stajni shockermmasolutions, z którym Ostaszewski do dziś nie ma kontraktu. Kontrakty ma za to z innymi czołowymi postaciami MMA, są wśród nich: Sebastian Przybysz, Albert Odzimkowski, Marcin Różalski, Akop Szostak, Karolina Owczarz, Daniel Omielańczuk czy Patryk Kaczmarczyk. Wszyscy oni pojawili się by ucztować 5-lecie istnienia shocermmasolutions. Byliśmy tam z naszą kamerą. Zobaczcie video!